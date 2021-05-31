Пьяный прохожий напал на сотрудников ГИБДД в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. С заявлением обратился 33-летний сотрудник ГИБДД. Он сообщил, что 24-летний пьяный житель Колпина оскорблял и ударил его при исполнении должностных обязанностей.

Сотрудники ДПС были в патруле у дома 14 по улице Тепловозной, когда остановили автомобиль Mazda, которым управлял 20-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Во время его оформления к полицейским подошел пьяный мужчина и спросил, что они делают.

Позже он начал оскорблять и нецензурно браниться в адрес сотрудников правопорядка. Затем он ударил лбом в бровь одного из полицейских, после этого злоумышленника задержали. Следователи возбудили уголовное дело, предусматривающее наказание за применение насилия в отношении представителя власти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Бортпроводница американской авиакомпании Southwest Airlines потеряла два зуба после нападения неадекватной пассажирки, сообщал сайт 360tv.ru. Стюардесса просила женщину не отстегивать ремень безопасности, но та ее не послушала и бросилась на нее с кулаками.