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31 мая 12:37
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новостей
12:36
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:35
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:35
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:35
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:32
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:32
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:31
Политика
Песков объяснил, почему Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
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Пьяный прохожий напал на сотрудников ГИБДД в Петербурге

Происшествия
Пьяный прохожий напал на сотрудников ГИБДД в Петербурге
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Санкт-Петербург, 31 мая. С заявлением обратился 33-летний сотрудник ГИБДД. Он сообщил, что 24-летний пьяный житель Колпина оскорблял и ударил его при исполнении должностных обязанностей.

Сотрудники ДПС были в патруле у дома 14 по улице Тепловозной, когда остановили автомобиль Mazda, которым управлял 20-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Во время его оформления к полицейским подошел пьяный мужчина и спросил, что они делают.

Позже он начал оскорблять и нецензурно браниться в адрес сотрудников правопорядка. Затем он ударил лбом в бровь одного из полицейских, после этого злоумышленника задержали. Следователи возбудили уголовное дело, предусматривающее наказание за применение насилия в отношении представителя власти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Бортпроводница американской авиакомпании Southwest Airlines потеряла два зуба после нападения неадекватной пассажирки, сообщал сайт 360tv.ru. Стюардесса просила женщину не отстегивать ремень безопасности, но та ее не послушала и бросилась на нее с кулаками.

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нападение санкт-петербург дпс
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Все новости / Происшествия / Пьяный прохожий напал на сотрудников ГИБДД в Петербурге
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