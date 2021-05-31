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31 мая 12:37
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новостей
12:36
Армия
Шойгу и глава минобороны Армении обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
12:35
Происшествия
Екатеринбургский стрелок был в недельном запое перед ЧП
12:35
Армия
Бомбардировщики ВВС США совершат 31 мая полет над всеми странами НАТО
12:35
Политика
Определены лидеры праймериз ЕР в Санкт-Петербурге
12:32
Политика
Кремль ответил на вопрос о главенстве Путина в списке ЕР на выборах в Госдуму
12:32
Экономика
Ситуацию со сверхдоходами металлургов прокомментировали в Кремле
12:31
Политика
Песков объяснил, почему Путин не купался вместе с Лукашенко в Сочи
12:30
Армия
NI: США удалось создать стелс-самолеты лишь благодаря наработкам советского физика
12:29
Общество
Кравченко рассказал, как с Машковым веселил Мордюкову на съемках фильма «Мама»
12:29
Экономика
В Минпромторге прогнозируют рост объемов выпуска отечественной техники
12:28
Происшествия
Российские спецслужбы рассказали о зверствах нацистов в «брянском Бухенвальде»
12:28
Общество
Электросамокаты попадут под запрет на ряде улиц Самары
12:28
Политика
Украинец в прямом эфире назвал имя "палача" отношений России и Украины
12:27
Общество
В Египте с 1 июня снимают ограничения на работу кафе и магазинов
12:26
Политика
Мария Бутина одержала победу в предварительном голосовании ЕР
12:23
Политика
Полная интеграция России и Белоруссии станет лучшей защитой от Евромайдана в Минске
12:23
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Ростов-на-Дону самолет вынужденно сел в Самаре
12:23
Ближний Восток
К новым антирекордам: почему стремительно обесценивается йеменский риал
12:21
Общество
В Роспотребнадзоре рекомендовали не сочетать уколы ботоксом с вакцинацией от COVID-19
12:21
Общество
Ребенку из Читы собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство
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В Петербурге подготовили проект по строительству транспортных узлов нового поколения

  /   Обновлено: 31 мая 2021 12:18
Общество
В Петербурге подготовили проект по строительству транспортных узлов нового поколения
Невские Новости

Санкт-Петербург, 31 мая. Строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) нового поколения планируют в Санкт-Петербурге. Разработка соответствующего проекта уже завершилась.

ТПУ нового поколения хорошо зарекомендовали себя в Москве. Основная цель узлов заключается в разделении пассажирских и транспортных потоков. Также новые ТПУ позволят повысить комфорт пассажиров и сократить время для пересадки с одного вида транспорта на другой, передает kp.ru.

Проект представят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На реализацию мероприятия планируется затратить 186 млрд рублей. В качестве локаций для новых ТПУ рассматриваются станции метро «Гражданский Проспект», «Улица Дыбенко», «Старая Деревня», «Проспект Большевиков», «Купчино», «Парнас», «Рыбацкое», «Проспект Ветеранов».

До этого сообщалось, что проект нового железнодорожного вокзала подготовили в Перми. После ввода нового ТПУ в эксплуатацию суточный пассажиропоток повысится более чем в два раза.

Также новый железнодорожный вокзал «Восточный» открылся в Москве впервые за 100 лет. Он объединил Курское направление железной дороги с МЦК и образовал крупный транспортно-пересадочный узел, передает «Ридус».

Еще один ТПУ появится в Подмосковье. Транспортный узел «Серп и Молот» позволит расширить географию поездок жителей региона, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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петербург проект тпу
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Все новости / Общество / В Петербурге подготовили проект по строительству транспортных узлов нового поколения
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