В Петербурге подготовили проект по строительству транспортных узлов нового поколения

Санкт-Петербург, 31 мая. Строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) нового поколения планируют в Санкт-Петербурге. Разработка соответствующего проекта уже завершилась.

ТПУ нового поколения хорошо зарекомендовали себя в Москве. Основная цель узлов заключается в разделении пассажирских и транспортных потоков. Также новые ТПУ позволят повысить комфорт пассажиров и сократить время для пересадки с одного вида транспорта на другой, передает kp.ru.

Проект представят на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). На реализацию мероприятия планируется затратить 186 млрд рублей. В качестве локаций для новых ТПУ рассматриваются станции метро «Гражданский Проспект», «Улица Дыбенко», «Старая Деревня», «Проспект Большевиков», «Купчино», «Парнас», «Рыбацкое», «Проспект Ветеранов».

До этого сообщалось, что проект нового железнодорожного вокзала подготовили в Перми. После ввода нового ТПУ в эксплуатацию суточный пассажиропоток повысится более чем в два раза.

Также новый железнодорожный вокзал «Восточный» открылся в Москве впервые за 100 лет. Он объединил Курское направление железной дороги с МЦК и образовал крупный транспортно-пересадочный узел, передает «Ридус».

Еще один ТПУ появится в Подмосковье. Транспортный узел «Серп и Молот» позволит расширить географию поездок жителей региона, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».