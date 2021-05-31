В Петербурге временно изменили режим работы станции метро «Нарвская»

Санкт-Петербург, 31 мая. Режим работы наземного вестибюля станции метро «Нарвская» в Петербурге временно изменили из-за капитального ремонта эскалатора.

Отмечается, что с 31 мая по 13 августа 2021 года по рабочим дням с 08:10 до 09:15 вход в вестибюль для пассажиров будет закрыт. А с 16:40 до 19:00 вход ограничен.

При этом интервал закрытия и ограничения прохода петербуржцев может быть откорректирован с учетом пассажиропотока. Жителей и гостей города просят учитывать факт проведения ремонтных работ на станции и заранее планировать маршруты.

Ранее петербуржцам рассказали, когда откроется вестибюль станции «Технологический институт — 1». Предполагается, что ремонтные работы завершат к сентябрю текущего года.