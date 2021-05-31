Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник

Санкт-Петербург, 31 мая. Небо над Санкт-Петербургом в последний день мая затянется редкими облаками, между которыми будет пробиваться солнце. К концу дня возможен небольшой дождь.

Погода в Санкт-Петербурге в понедельник, 31 мая, будет ясной и солнечной. Небо затянется лишь редкими облаками. Об этом сообщили представители ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По словам синоптиков, к концу дня в некоторых районах Северной столицы возможен слабый дождь. Температура воздуха составит +18 градусов. Отмечается тенденция к понижению атмосферного давления. Ветер юго-западный и западный, он будет дуть с умеренной скоростью.

Во вторник существенных погодных изменений не ожидается. Воздух в Петербурге прогреется до +19 градусов, метеорологи не прогнозируют выпадение осадков.

Облачная с прояснениями погода ожидается сегодня в Москве. Температура воздуха в российской столице составит +15 градусов.