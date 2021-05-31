Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
31 мая 09:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:31
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:31
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:31
Общество
Усталость в ногах может быть причиной опасного заболевания
09:29
Политика
Бывший глава МИД Украины пожаловался на нежелание граждан вступать в НАТО
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
Названы три главных риска для банковской системы России
Все новости
31 мая 09:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:31
Происшествия
СК направил ходатайство об аресте екатеринбургского стрелка
09:31
Общество
В КНР зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции
09:31
Общество
Усталость в ногах может быть причиной опасного заболевания
09:29
Политика
Бывший глава МИД Украины пожаловался на нежелание граждан вступать в НАТО
09:27
Политика
Власти Южной Кореи сообщили о «пропаже» лидера КНДР
09:26
Происшествия
Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
09:26
Происшествия
Следователи допросили владельца батута, опрокинувшегося в Барнауле
09:25
Шоу-бизнес
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант похвасталась упругими ягодицами на новых фото
09:24
Общество
Компания «Аэрофлот» открыла в Красноярске международный авиахаб
09:24
Экономика
Эксперты рассказали, в каких домах Новосибирска продается больше всего квартир
09:23
Политика
Депутат Рады развесил в Киеве антироссийские билборды
09:22
Общество
Названы самые действенные советы, как сбросить 10 килограммов
09:17
Происшествия
Адвокат арестованной Сапеги рассказал, когда ей будет предъявлено обвинение
09:15
Общество
Основной этап сдачи ЕГЭ начался в российских школах
09:12
Политика
Журналисты узнали, что Дания помогала США следить за рядом европейских политиков
09:12
Политика
Российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов в Минске
09:04
Армия
Россия и Белоруссия начали подготовку к масштабным учениям «Запад-2021»
09:01
Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
09:00
Общество
Жителей Новосибирской области начали прививать вакциной от COVID-19 «КовиВак»
08:56
Экономика
Названы три главных риска для банковской системы России
Все новости

Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник

Общество
Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
Невские Новости

Санкт-Петербург, 31 мая. Небо над Санкт-Петербургом в последний день мая затянется редкими облаками, между которыми будет пробиваться солнце. К концу дня возможен небольшой дождь.

Погода в Санкт-Петербурге в понедельник, 31 мая, будет ясной и солнечной. Небо затянется лишь редкими облаками. Об этом сообщили представители ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По словам синоптиков, к концу дня в некоторых районах Северной столицы возможен слабый дождь. Температура воздуха составит +18 градусов. Отмечается тенденция к понижению атмосферного давления. Ветер юго-западный и западный, он будет дуть с умеренной скоростью.

Во вторник существенных погодных изменений не ожидается. Воздух в Петербурге прогреется до +19 градусов, метеорологи не прогнозируют выпадение осадков.

Облачная с прояснениями погода ожидается сегодня в Москве. Температура воздуха в российской столице составит +15 градусов.

Вернуться назад

погода прогноз солнце май
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 191728 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 169975 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Политика 149670 29 мая 2021
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Политика 82090 31 мая 2021
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Общество 64364 28 мая 2021
Друг Андрея Панина вычислил убийц актера
Все новости / Общество / Ясная и солнечная погода ожидается в Петербурге в понедельник
Рейтинг@Mail.ru