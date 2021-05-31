Каршеринг не смог преодолеть большую лужу в Дизельном проезде в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 мая. Каршеринг застрял в большой луже, которая находится в Дизельном проезде в Московском районе Санкт-Петербурга.

Сообщается, что автомобиль застрял в яме. Водитель не смог выехать оттуда. Данной информацией поделились пользователи в социальной сети «ВКонтакте» в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Ранее сообщалось, что две полуголые девушки устроили танцы в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на улице Рубинштейна у одного из увеселительных заведений. Жительницы Северной столицы домогались молодых людей, а потом сняли майки и бегали по улице с голой грудью.