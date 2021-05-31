Полуголые девушки устроили безумные танцы на улице Рубинштейна

Санкт-Петербург, 31 мая. Ранним утром в воскресенье две девушки устроили эротические танцы в центре города. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Действия разворачиваются у одного из увеселительных заведений. Две девушки беспрестанно домогаются до молодых людей. После они сняли майки и начали бегать по улице с оголенной грудью.

По данным RT, до конца следующей недели в Петербурге из-за антициклона будут ясные дни и лунные ночи. Лучше даже говорить не лунные ночи — начинаются белые ночи.

Недавно сообщалось о массовой драке на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы в это воскресенье. Инцидент произошел минувшей ночью, сообщают очевидцы в паблике «Дорожный инспектор» в «ВКонтакте».