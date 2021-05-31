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31 мая 01:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:44
Общество
Чукотка стала лидером по уровню зарплат среди регионов России
01:41
Общество
Риелторы предложили правительству способ сделать ипотеку более доступной
01:36
Общество
Роспотребнадзор объяснил связь курения с повышенным риском заболевания COVID-19
01:33
Экономика
Экономист предрек рост цен на нефть в 2021 году
01:32
Наука
Ученые рассказали, где на Марсе есть жизнь
01:27
Общество
Ряд новых законов вступает в силу в России с 1 июня
01:25
Экономика
Россиянам назвали сроки замедления роста цен на многие продукты
01:14
Происшествия
Полуголые девушки устроили безумные танцы на улице Рубинштейна
01:13
Политика
ЕР не обнаружила серьезных нарушений на предварительном голосовании в Москве
01:02
Общество
Где хранить сбережения и как не потратить накопленное? Консультирует эксперт
01:01
Политика
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины в Черном море
01:00
Экономика
АКРА прогнозирует рост экономики в 2021 году после пандемии
00:57
Армия
Подлодка «Князь Олег» с МБР «Булава» впервые вышла в море
00:43
Общество
Мир против Олимпиады: страны критикуют Японию за ОИ и вакцинацию
00:34
Технологии
Гендиректор Baikal Electronics: РФ может стать мировым лидером в микроэлектронике
00:25
Шоу-бизнес
Мэтт Леблан превратился в мем после спецсерии «Друзей»
00:21
Экономика
Делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ-2021
00:17
Экономика
«Почта России» перейдет в формат холдинга
00:16
Экономика
Российские банки переведут 30% сотрудников на удаленку
00:07
Технологии
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Полуголые девушки устроили безумные танцы на улице Рубинштейна

Происшествия
Полуголые девушки устроили безумные танцы на улице Рубинштейна
Невские Новости

Санкт-Петербург, 31 мая. Ранним утром в воскресенье две девушки устроили эротические танцы в центре города. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Действия разворачиваются у одного из увеселительных заведений. Две девушки беспрестанно домогаются до молодых людей. После они сняли майки и начали бегать по улице с оголенной грудью.

По данным RT, до конца следующей недели в Петербурге из-за антициклона будут ясные дни и лунные ночи. Лучше даже говорить не лунные ночи — начинаются белые ночи.

Недавно сообщалось о массовой драке на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы в это воскресенье. Инцидент произошел минувшей ночью, сообщают очевидцы в паблике «Дорожный инспектор» в «ВКонтакте».

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петербург вечеринка рубинштейна
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