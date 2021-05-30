Массовая драка на Невском проспекте попала на видео

Санкт-Петербург, 30 мая. Компания молодых людей устроили драку на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы в это воскресенье. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Дорожный инспектор» в «ВКонтакте».

Инцидент произошел в 4:15 (по Москве). Все началось со словесной перепалки. По меньшей мере семь человек нецензурно выражались друг на друга. После дело дошло до рукоприкладства.

Участников драки разогнали полицейские, которые прибежали на место происшествия за пару минут. О дальнейшей судьбе нарушителей порядка неизвестно.

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