Водитель BMW протаранил «скорую» в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 мая. Автомобилист влетел в машину скорой помощи в центре Петербурга. Видеозапись последствий аварии появилась в Сети.

Инцидент произошел на Невском проспекте, 153. Известно, что серьезных травм никто не получил. Водитель BMW рассказал, что его «подрезали». В результате маневра машина вылетела на «встречку», где столкнулась с микроавтобусом медиков.

«Перед тем как снять ДТП, я помог пострадавшим выбраться из авто», – написал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Другая авария произошла под Волгоградом. Водитель грузовика заснул за рулем и врезался в фуру.