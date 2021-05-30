Реставрацию Медного всадника в Петербурге планируют завершить к концу года

Санкт-Петербург, 30 мая. Государственный музей городской скульптуры Петербурга объявил конкурс на реставрацию памятника Медный всадник, который установлен на Сенатской площади.

Максимальная стоимость работ составляет 39,9 миллиона рублей. Сообщается, что подача заявок на участие в конкурсе будет длиться до 22 июня.

Реставрацию Медного всадника планируют закончить до конца текущего года. Рабочие приведут в порядок как саму скульптуру, так и пьедестал, который не ремонтировали с 1980-х годов.

Ранее в Петербурге стартовало благоустройство Домика Петра I. Генеральный директор Русского музея Владимир Гусев отметил, что для завершения работ потребуется почти два года.