В Петербурге пьяная учительница пырнула бывшего супруга ножом в сердце

Санкт-Петербург, 30 мая. Женщина ранила бывшего мужа и сама вызвала полицию. Она говорила, что мужчина якобы ворвался к ней в квартиру на улице Большевиков и уже истекал кровью.

На место ЧП выехали стражи порядка, которые выяснили, что увечья 30-летнему гражданину нанесла сама заявительница. Она была в состоянии сильного опьянения. Пострадавший же скончался до прибытия скорой, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

С места происшествия полицейские изъяли кухонный нож, занавеску со следами бурого цвета и отпечатками пальцев рук. На женщину завели уголовное дело по статье об убийстве. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.