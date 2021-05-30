Почти все места в люксовых гостиницах Петербурга раскупили на период ПМЭФ и Евро-2020

Санкт-Петербург, 30 мая. Туристический сезон только начался в Санкт-Петербурге. При этом почти все места в дорогих гостиницах города уже забронированы на ближайший месяц.

Загруженность отелей на июнь и июль ожидается до 97%. Об этом заявила ведущий эксперт в сфере туризма, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова. Большую роль в таком ажиотаже играет проведение крупных мероприятий в Северной столице.

Речь идет о Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и Чемпионате Европы по футболу — 2020. При этом в текущем сезоне эксперты рассчитывают больше на отечественных туристов, чем на зарубежных.

До этого сообщалось, что в Северной столице повысилась востребованность в неквалифицированных сотрудниках. Это связано с началом (ПМЭФ-2021).