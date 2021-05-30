Наркодилера с марихуаной в Porsche Cayenne поймали на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 30 мая. Петербургские полицейские поймали уроженца Брянской области с 2 кг марихуаны в Porsche Cayenne. Наркодилера задержали до выяснения обстоятельств.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти также нашли в иномарке задержанного мужчины электронные весы, упаковочный материал и устройство для вакуумной упаковки наркотического вещества. Об инциденте сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленника задержали на проспекте Луначарского. Позже в его квартире был проведен обыск, в результате которого полицейские нашли запрещенное растение и оборудование для его выращивания. В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Производство и сбыт запрещенных веществ в крупном размере»).

Ранее в Петербурге арестовали наркодилера, который долго скрывался от правосудия. Мужчина жил под другим именем и прятался от сотрудников ФСБ.