Петербургские врачи обследовали на коронавирус почти 24 тысячи горожан за сутки

Санкт-Петербург, 30 мая. Почти 24 тыс. жителей Санкт-Петербурге прошли обследование на коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Тест на коронавирус сдали 23 735 горожан. Единая региональная информационно-справочная служба приняла 5804 звонка от граждан по вопросам, связанным с коронавирусом. Обратиться можно по номеру 122.

Также губернатор Северной столицы Александр Беглов призвал жителей города пройти вакцинацию от коронавируса. Согласно последней информации, прививку от инфекции сделали более 653 тыс. человек в Санкт-Петербурге.

До этого сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло на 10% за прошедшую неделю в Северной столице. Об этом рассказали в Смольном.