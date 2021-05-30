Спасатели ликвидировали пожар на складе в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 мая. Пожар разгорелся на площади 100 кв. м на Московском шоссе. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

Сообщение о происшествии поступило в диспетчерскую службу около 07:32. К ликвидации пожара привлекли 23 человека личного состава МЧС и семь единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Пожар был ликвидирован в 08:27. Информации о пострадавших не поступало.

Более 15 пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга, сообщал ФАН. Возгорание произошло в здании на набережной Черной речки.