Москва, 30 мая. Гости Северной столицы и петербуржцы могут подробно ознакомиться с историей христианской культуры в новом музее города, торжественно открытом 29 мая.

Церемония открытия музея состоялась при участии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и ктитора Константино-Еленинского женского монастыря Константина Голощапова.

В коллекцию Музея христианской культуры вошли иконы и паломнические реликвии, о которых простому обывателю будет интересно узнать новое. В одном из залов учреждения можно будет ознакомиться с самыми ранними произведениями искусства, связанными с православием, сообщается в официальном пресс-релизе администрации города.

В основном зале гости смогут узнать историю Ветхого и Нового Заветов, насладиться работами именитых иконописцев и живописцев. В отдельном зале, рассказывающем путь святителя Николая Чудотворца, можно увидеть редкие предметы иконописного искусства, датируемые XVI веком. Кроме того, экспозиция включает в себя частицы мощей святых Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского и Константина Великого.

Одним из самых необычных учреждений культуры России является единственный в стране Музей языков мира в Крыму. Сами жители полуострова отмечают, что о его существовании знают далеко не многие.