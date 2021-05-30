Полузащитник «Ромы» Мхитарян отказался переходить в «Зенит»

Рим, 30 мая. Хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян не готов покинуть итальянский клуб. Спортсмен отверг предложение петербургского «Зенита» о переходе.

Римский клуб предложил спортсмену продление контракта на два года с возможностью продления еще на один. Полузащитник остался доволен сделанным предложением и был практически сразу согласен на оформление сделки, сообщает источники Il Romanista. Однако агент Мино Райола предложил ему не принимать скоропостижных решений и взять паузу в случае, если появятся более выгодные варианты.

Спустя время спортсмен получил предложения от российского «Зенита» и французского «Монако». Однако ни один из предложенных вариантов не убедил Мхитаряна. Ожидается, что в ближайшее время спортсмен подпишет контракт с «Ромой». За прошедший сезон Генрих Мхитарян принял участие в 33 матчах в чемпионате Италии. За свои игры он забил 12 мячей и отдал десять голевых передач.

В настоящее время вся Европа активно готовится к грядущему чемпионату по футболу. В Санкт-Петербурге, который также принимает матчи Евро-2020, появился огромный флаг чемпионата над «Газпром Ареной».