Дом с обрушившимся балконом в Петербурге не стоял на учете в графике капремонта

Санкт-Петербург, 30 мая. Жилой дом, один из балконов которого обвалился вместе с людьми, не стоял на учете в графике капитального ремонта, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Прокуратура Адмиралтейского района устанавливает все обстоятельства, при которых супружеская пара упала с высоты третьего этажа. По предварительным данным, между мужчиной и женщиной произошла потасовка, в ходе которой они прислонились к ограждению балкона. Не исключено, что конфликт назрел после распития спиртного.

Не выдержав, конструкция рухнула вниз. Надзорное ведомство проверит работу управляющей компании и вынесет процессуальное решение, сообщал ФАН.