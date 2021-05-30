ФАН установил личности упавших с балкона влюбленных в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 мая. Мужчина и женщина выпали с балкона третьего этажа из-за пьяной ссоры в Адмиралтейском районе. Федеральное агентство новостей установило личности пострадавших.

Ими оказались Ольга В., 1985 года рождения, уроженка Петербурга, а также ее ровесник Евгений К., уроженец города Мыски. Оба в настоящий момент находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Прокуратура Северной столицы в связи с инцидентом начала проверку, сообщал ФАН. По предварительным данным, пара облокотилась на металлические перила, после чего конструкция не выдержала и рухнула вместе с ними вниз.