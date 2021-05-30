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30 мая 10:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:44
Общество
В Индии умер пациент, у которого впервые выявили «желтую плесень» на фоне COVID-19
10:42
Армия
В СМИ рассказали, каким будет новый российский истребитель пятого поколения
10:40
Политика
Эксперт по лжи оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи
10:39
Общество
В Барнаульском зоопарке родился малыш яванской макаки
10:38
Общество
Вильфанд назвал причину похолодания в европейской части России
10:38
Спорт
Прохин может уйти в «Ростов» из «Зенита»
10:37
Шоу-бизнес
Невеста 90-летнего Ивана Краско заявила, что сама помогает ему деньгами
10:32
Армия
Комендант Кремля рассказал, как проходит подготовка мероприятий Президентского полка
10:32
Общество
Синоптики объявили штормовое предупреждение в столичном регионе до 31 мая
10:27
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Екатерина Сафарова назвала Тимати «до безумия чувственным»
10:26
Экономика
Старт производства нового электрокара Tesla Model S Plaid перенесен на неделю
10:25
ФАН-ТВ
Михаил Хмуров о том, почему покинул Голливуд и о роли директора ФСБ
10:21
Политика
The Hill: Белоруссия станет одной из главных тем встречи Путина и Байдена
10:19
Спорт
Полузащитник «Ромы» Мхитарян отказался переходить в «Зенит»
10:16
Происшествия
Заползшая в жилой двор змея напугала жителей Саратова
10:15
Происшествия
Стрелявшего в жандармов мужчину разыскивает французская полиция
10:14
Новороссия
ВСУ открыли огонь по территории ДНР из гранатометов
10:14
Происшествия
В Саратове возбудили уголовное дело против неонацистов
10:10
Общество
Ошибки в резюме считают причиной отказа в приеме на работу почти в 20% компаний
10:09
Политика
Мэр Чикаго устроила скандал, отказавшись дать интервью белому журналисту
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Пассажирский автобус сбил 16-летнюю петербурженку

Происшествия
Пассажирский автобус сбил 16-летнюю петербурженку
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Санкт-Петербург, 30 мая. В центре Северной столицы рейсовый автобус совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая пыталась перейти дорогу на красный сигнал светофора.

Инцидент произошел на Невском проспекте. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу на красный свет. Водитель автобуса не успел затормозить и сбил ее. Пострадавшую госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести. Из-за резкого торможения транспортного средства одной из пассажирок понадобилась помощь медиков.

Автобус с туристами опрокинулся на трассе в Новгородской области, сообщал ФАН. Пассажирский автобус, следовавший из Москвы, съехал в кювет и опрокинулся на федеральной трассе М-10.

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дтп автобус пешеход
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