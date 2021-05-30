Пассажирский автобус сбил 16-летнюю петербурженку

Санкт-Петербург, 30 мая. В центре Северной столицы рейсовый автобус совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая пыталась перейти дорогу на красный сигнал светофора.

Инцидент произошел на Невском проспекте. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу на красный свет. Водитель автобуса не успел затормозить и сбил ее. Пострадавшую госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести. Из-за резкого торможения транспортного средства одной из пассажирок понадобилась помощь медиков.

Автобус с туристами опрокинулся на трассе в Новгородской области, сообщал ФАН. Пассажирский автобус, следовавший из Москвы, съехал в кювет и опрокинулся на федеральной трассе М-10.