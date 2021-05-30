Петербуржцы стали реже болеть острыми кишечными инфекциями

Санкт-Петербург, 30 мая. Специалисты Петростата сформировали официальную статистику по заболеваемости различными инфекционными заболеваниями в Санкт-Петербурге.

Жители Петербурга стали реже болеть острыми гепатитами, коклюшем и острыми инфекциями верхних дыхательных путей. Об этом свидетельствуют статистические данные, предоставленные управлением Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат).

Как утверждают специалисты, в Северной столице отмечается рост заболеваемости пневмонией, сальмонеллезом и гонококковой инфекцией. Количество обращений с симптомами гриппа, сифилиса и туберкулеза уменьшилось. Также выявлено снижение заболеваемости педикулезом и острыми кишечными инфекциями.

Как сообщалось ранее, на вероятность развития гепатита влияет рацион питания человека. Ученые из Великобритании обращают внимание на опасность употребления бекона.