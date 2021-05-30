Количество пациентов с COVID-19 в Петербурге выросло на 10% за неделю

Санкт-Петербург, 30 мая. Число жителей Петербурга, больных коронавирусом, выросло на 10% за минувшую неделю, сообщили в Смольном.

На сегодняшний день в Северной столице свободны почти 15% коек для пациентов с COVID-19. Всего в городских медицинских учреждениях подготовлены 5,9 тыс. мест для заразившихся новой инфекцией.

В Смольном подчеркнули, что горожанам по-прежнему следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах. При этом в борьбе с пандемией решающую роль играет активное участие петербуржцев в массовой вакцинации.

Ранее российский эпидемиолог Владимир Дедков рассказал о выявленных в Петербурге штаммах коронавируса. Сейчас в городе зафиксирован британский, африканский и северо-западный образец.