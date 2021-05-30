Петербуржцам пообещали солнечную погоду без осадков 30 мая

Санкт-Петербург, 30 мая. Солнечное, однако прохладное воскресенье ожидается в Санкт-Петербурге. Воздух прогреется до 15 градусов тепла, осадков не будет.

Температура воздуха в ночное время в Северной столице составит от +5 до +7 градусов. Местами столбики термометров будут показывать не выше +2 градусов. Днем температура воздуха поднимется от +12 до +15 градусов.

Ветер будет дуть с северо-востока с умеренными порывами в дневное время. Ожидается повышение атмосферного давления в течение дня. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

До этого синоптик Михаил Леус объяснил, что погода в Санкт-Петербурге находится под влиянием антициклона. Сейчас температура на 3 градуса ниже нормы, однако к 1 июня воздух уже прогреется до +20 градусов.