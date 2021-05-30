Пулково в рамках ПМЭФ-2021 примет более 120 самолетов из разных стран

Санкт-Петербург, 30 мая. Петербургский аэропорт «Пулково» принял свыше 120 заявок на обслуживание воздушных судов деловой авиации с представителями бизнеса и официальными лицами на борту.

На время проведения форума все службы аэропорта работают в особом режиме, а также введены усиленные меры безопасности, сообщили в пресс-службе Пулково. Начнет работать и контрольно-пропускной пункт с досмотром въезжающих транспортных средств. Также на Пулковском шоссе к мероприятию оборудована перехватывающая парковка.

Ранее пресс-служба ГУП «ТЭК СПб» сообщила, что испытания теплосетей в Петербурге проведут в кратчайшие сроки. Причиной ускоренных темпов работы послужило проведение ПМЭФ и чемпионата Европы по футболу.