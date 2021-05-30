Сезон белых ночей начался в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 30 мая. Последние дни мая ознаменовали началом сезона белых ночей в городе на Неве. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Присутствие антициклона в Петербурге создаст условия для ясных и лунных ночей до конца следующей недели. По словам синоптика, можно говорить уже о начале белых ночей.

Ближе к дню летнего солнцестояния это явление будет проявляться все ярче. Малооблачное небо позволит сполна ощутить петербургский феномен, информирует РИА Новости.

Прекращение дождей в Москве произойдет на следующей неделе. По словам Вильфанда, во вторник осадки прекратятся, но тепла в последние весенние дни москвичам ждать не стоит.