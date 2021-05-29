Генпрокурор займется делом петербургского экс-следователя о взятке в 500 тыс. евро

Санкт-Петербург, 29 мая. СК направил в Генеральную прокуратуру РФ уголовное дело бывшего петербургского следователя, которого обвинили в получении крупной взятки для «ускорения» разбирательства.

Следственный комитет России сообщил на официальном сайте о передаче в Генпрокуратуру дела экс-следователя УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга. Бывшему полицейскому предъявлено обвинение в коррупционном преступлении.

Как установило следствие, в 2017 году следователь получил около 500 тыс. евро в обмен на «ускорение» важного уголовного разбирательства. Посредником при передаче взятки стала экс-судья Нагатинского района Москвы.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудника коммерческой фирмы признали виновным в передаче крупной взятки таможенникам, писал ФАН.