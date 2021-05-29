Еноты из центра «Велес» убрались в вольере и попали на видео

Гатчина, 29 мая. Сотрудники реабилитационного центра «Велес» записали видео, на кадрах которого еноты убираются в собственном вольере.

В ролике, который быстро распространился по интернету, несколько енотов на максимальной скорости бегают по домику. Они то залезают в свои жилища, то вскарабкиваются на их крыши, откуда спрыгивают и продолжают веселиться. Один из экзотических животных и вовсе забрался на плечо сотрудника центра, откуда с интересом наблюдал за происходящим.

«Вот так проходят уборки у наших енотов. Большая полосатая банда все время норовит что-то утащить, кого-нибудь укусить и на ком-нибудь покататься», — добавили представители центра.

В начале марта один из самых известных енотов в России, который зимой победил в телешоу, помог полицейским рассказать детям о правилах безопасности на дороге. В первый день новой учебной четверти зверек по кличке Тема вместе с полицейскими провел рейд по безопасности детей на дорогах Кемерово.