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29 мая 21:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:03
Политика
В Вильнюсе заявили, что Россия отказала в выдаче визы литовскому атташе по культуре
21:02
Политика
В Сети появилось видео морской прогулки Путина и Лукашенко
21:00
Происшествия
Генпрокурор займется делом петербургского экс-следователя о взятке в 500 тыс. евро
20:59
США
Байдена раскритиковали за решение поддержать нефтяной проект времен Трампа
20:58
Происшествия
Тело пропавшего мужчины достали из воды в Саратовской области
20:58
Экономика
Продажи Skoda в России выросли в 3,4 раза в апреле
20:58
Технологии
Принципы работы для потенциальных партнеров опубликовал «Яндекс»
20:57
Армия
Британский политолог посоветовал НАТО избавиться от громких названий для своих учений
20:56
Армия
Военнослужащие Балтийского флота провели практические занятия по безопасности
20:55
Армия
Команда от ЦВО победила на конкурсе «Мастера автобронетанковой техники»
20:54
Украина
«Укрпочта» закрыла в отделениях банковские терминалы якобы для защиты пенсионеров
20:53
Происшествия
Мотоциклист погиб в ДТП с трамваем в Краснодаре
20:52
Общество
Российский союз туриндустрии ждет данных об авиасообщении между РФ и Турцией
20:52
Экономика
Российские работодатели рассказали о влиянии курения сотрудников на работу
20:52
Общество
Датская певица MØ после почти трех лет молчания выпустила новый сингл
20:52
Общество
Памятник кенигсбергской брусчатке разгромили на еврейском кладбище Калининграда
20:52
Экономика
Эксперты оценили пригодность биткоина как расчетного средства
20:51
Политика
Генерал СБУ отчитал Владимира Зеленского за решение по Белоруссии
20:51
Общество
Эндокринолог объяснил, о каких болезнях может говорить резкая потеря веса
20:50
Спорт
Тарасенко, Григоренко, Зуб и Орлов готовы сыграть за сборную России на ЧМ-2021
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Замначальника налоговой инспекции арестован в Петербурге

  /   Обновлено: 29 мая 2021 20:54
Происшествия
Замначальника налоговой инспекции арестован в Петербурге
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Санкт-Петербург, 29 мая. Следователь возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. В преступлении подозревается замруководителя налоговой инспекции.

Правоохранители считают, что сообщниками фигуранта могли стать бизнесмены. В ФНС были направлены отчеты о финансовой деятельность юрлица. В недостоверной документации были указаны суммы якобы излишне уплаченных налогов.

На основании этого злоумышленники обратились в налоговую службу с заявлением о возврате 2,1 миллиона рублей. Правоохранители допускают, что на счету фигуранта могут быть еще подобные эпизоды. Подозреваемый отправлен в СИЗО.

В Москве на скамье подсудимых оказался бывший депутат Госдумы. Экс-парламентарий признан виновным в попытке совершить мошенничество, сообщал ФАН.

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мошенничество бизнесмены фнс
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