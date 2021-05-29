Замначальника налоговой инспекции арестован в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 мая. Следователь возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. В преступлении подозревается замруководителя налоговой инспекции.

Правоохранители считают, что сообщниками фигуранта могли стать бизнесмены. В ФНС были направлены отчеты о финансовой деятельность юрлица. В недостоверной документации были указаны суммы якобы излишне уплаченных налогов.

На основании этого злоумышленники обратились в налоговую службу с заявлением о возврате 2,1 миллиона рублей. Правоохранители допускают, что на счету фигуранта могут быть еще подобные эпизоды. Подозреваемый отправлен в СИЗО.

В Москве на скамье подсудимых оказался бывший депутат Госдумы. Экс-парламентарий признан виновным в попытке совершить мошенничество, сообщал ФАН.