Свободный от жен и детей Андрей Аршавин отпраздновал 40-летие в самом роскошном ресторане

Санкт-Петербург, 29 мая. Футболист Андрей Аршавин устроил роскошную вечеринку в честь своего 40-летия в одном из самых дорогих и роскошных ресторанов Санкт-Петербурга.

Спортсмен поделился публикациями масштабного праздника в Instagram. В 40-й день рождения Аршавина развлекал популярный певец Макс Барских, а также кавер-группа. Музыканты спели для футболиста хиты «Привет, Андрей» и We Are The Champions. Подробности мероприятия, а также его гости держатся в секрете. Судя по всему, своих бывших жен и детей спортсмен не пригласил на праздник жизни.

Андрей Аршавин — один из самых известных российских футболистов. Он играл за петербургский «Зенит», а затем перешел в лондонский «Арсенал», где сделал легендарный покер, забив четыре мяча в ворота «Ливерпуля». После успешной карьеры за рубежом он вернулся в Россию и стал тренером.