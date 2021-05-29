Необычное устройство для прослушивания плеска Невы установили в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 мая. Устройство для прослушивания плеска Невы установили на Пироговской набережной в Северной столице.

Арт-объект получил название «Водофон». Его установили в рамках реализации проекта Waterfront / «Водная линия». Устройство создала победительница этого конкурса Анна Мартыненко. Установка арт-объекта согласована с «Мостотрестом». Предполагается, что послушать плеск Невы через «Водофон» можно до октября.

Waterfront / «Водная линия» — это международный междисциплинарный проект. В его реализации задействованы Институт исследования стрит-арта и Датский институт культуры в Петербурге. В рамках проекта развиваются городские набережные и прибрежные территории.

В эту субботу в Петербурге установилась сухая и прохладная погода. Влияние на синоптическую ситуацию оказывает гребень проходящего над городом антициклона. Столбики термометра в течение дня не поднимались выше 15 градусов тепла.