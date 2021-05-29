Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей

Санкт-Петербург, 29 мая. Обвиняемый в умышленном уничтожении чужого имущества будет находиться под домашним арестом. Суд отказал в удовлетворении ходатайства о взятии под стражу.

По данным источника ФАН, сам Николай Г. виновным себя не признал. Фигурант предложил отпустить его под залог в 2 миллиона рублей или запретить совершать ряд определенных действий.

Следствие считает, что обвиняемый и два его подельника причастны к пожару в мебельном магазине в Петербурге. При обыске у них нашли предметы, напоминающие самодельные «взрывпакеты», оружие и патроны, сообщал ФАН.