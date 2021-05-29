Бастрыкину доложили о ходе следствия по резонансным делам в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 мая. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Северной столице. Высокопоставленные правоохранители отчитались о расследовании ряда громких дел.

Одним из докладчиков стал и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу. Он рассказал о банде злоумышленников, которые «охотились» на граждан социально уязвимых категорий. Как правило, жертв обманывали по поводу возможности увеличить пенсию, получить соцвыплату или компенсацию. Аферисты даже подписывали с пострадавшими фиктивные договоры об оказании услуг. Итог был закономерный — люди лишались денег. В частности, от рук фигурантов пострадал пенсионер-блокадник. Ему рассказали о несуществующей льготе, которая давала право получить участок земли.

Начальник второго следственного управления доложил, что обвинительное заключение по коррупционному преступлению направлено в Генпрокуратуру. Речь идет о покушении на получение взятки. Ключевыми фигурантами являются бывший следователь районного управления и посредник в лице бывшего мирового судьи.