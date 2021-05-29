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новостей
18:00
ФАН-ТВ
Вокзал «Восточный» торжественно открыли в Москве. События дня
17:58
Политика
Появилось фото с неформальных переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
17:57
Экономика
Чистая прибыль «Транснефти» упала на 11% в начале года
17:56
Общество
Мясников предупредил россиян об опасности употребления фастфуда
17:55
Общество
Разработчики препарата от коронавируса «МИР-19» указали на его уникальность
17:54
Армия
Баку поддержал предложение Москвы по решению пограничного вопроса с Ереваном
17:54
Происшествия
Профессор петербургской академии «отдал» мошенникам 2,5 млн рублей
17:52
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес после слухов о воссоединении с Аффлеком заметили с бывшим мужем
17:51
Африка
Египет и Судан провели совместные военные учения «Защитники Нила»
17:49
Происшествия
СК в Приморье возбудил дело после нападения стаи бродячих собак на школьницу
17:47
Латинская Америка
«Морские волчицы»: зачем Аргентине закон о трансгендерных рыболовах
17:47
Наука
Найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса
17:47
Армия
ВМС США пожаловались на нехватку старых истребителей для учений
17:46
Происшествия
Сотрудницу полиции в Батайске проверяют на причастность к избиению подростка
17:45
Происшествия
Суд в Петербурге отправил под домашний арест участника трио поджигателей
17:45
Политика
Генсек ООН выразил обеспокоенность ухудшением контроля над вооружениями
17:44
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Россиян предупредили о росте числа фейковых сайтов пиццерий
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Группа «Психея» после восьмилетнего перерыва выпустила альбом «Видения»

  /   Обновлено: 29 мая 2021 17:23
Общество
Группа «Психея» после восьмилетнего перерыва выпустила альбом «Видения»
wikipedia.org  /  Александр Самойлик / CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 29 мая. Известная рок-группа «Психея» представила поклонникам экспериментальный альбом «Видения». Автором слов и музыки выступил фронтмен Дмитрий Порубов.

По словам Порубова, «Видения» — очень личная пластинка. Она сделана в новой стилистике — с необычными ритмами и мелодичностью. Солист напомнил, что в этом году «Психея» отмечает юбилей — группе исполняется 25 лет.

«За последние несколько лет, в связи с изменениями в составе и общим музыкальным ростом, мы очень полно и глубоко изучили и переосмыслили собственный творческий багаж», — поделился Порубов в интервью «Наше радио».

Группа появилась в городе Кургане в 1996 году, а в начале нулевых музыканты переехали в Петербург. «Психея» выпустила пять студийных альбомов, последний из них вышел в 2014 году.

Ранее рок-исполнительница Земфира впервые за восемь лет выпустила новый альбом. Пластинка под именем «Бордерлайн» вызвала в Сети горячие споры поклонников. Однако подруга Земфиры Рената Литвинова назвала ее новую работу гениальной.

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петербург альбом психея
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Все новости / Общество / Группа «Психея» после восьмилетнего перерыва выпустила альбом «Видения»
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