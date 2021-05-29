Группа «Психея» после восьмилетнего перерыва выпустила альбом «Видения»

Санкт-Петербург, 29 мая. Известная рок-группа «Психея» представила поклонникам экспериментальный альбом «Видения». Автором слов и музыки выступил фронтмен Дмитрий Порубов.

По словам Порубова, «Видения» — очень личная пластинка. Она сделана в новой стилистике — с необычными ритмами и мелодичностью. Солист напомнил, что в этом году «Психея» отмечает юбилей — группе исполняется 25 лет.

«За последние несколько лет, в связи с изменениями в составе и общим музыкальным ростом, мы очень полно и глубоко изучили и переосмыслили собственный творческий багаж», — поделился Порубов в интервью «Наше радио».

Группа появилась в городе Кургане в 1996 году, а в начале нулевых музыканты переехали в Петербург. «Психея» выпустила пять студийных альбомов, последний из них вышел в 2014 году.

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