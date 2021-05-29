Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 29 мая. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Выборгском районе города. Возгорание произошло в здании на набережной Черной речки.

Пожар охватил помещение площадью 15 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, тревожный вызов поступил на пульт диспетчера в 14:32.

Спустя 40 минут спасателям удалось ликвидировать возгорание. К тому моменту пламя распространилось на площади двух «квадратов». В тушении горящего здания участвовали 16 сотрудников МЧС, было привлечено четыре пожарных автомобиля.

Информации о погибших и потерпевших не поступало. Причина возгорания станет известна после проверки.

Накануне огонь охватил пятикомнатную коммунальную квартиру в Адмиралтейском районе Петербурга. Как писал ФАН, пожар случился на Большой Подьяческой улице.