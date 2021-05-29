Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области

Санкт-Петербург, 29 мая. Размер пенсий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области незначительно изменился в 2021 году, сообщили в пресс-службе Петростата.

На 1 апреля текущего года средняя сумма выплат жителям Северной столицы составила 17 294 рубля, а тем, кто зарегистрирован в Ленинградской области, — 16 239 рублей. В ведомстве отметили, что по сравнению с прошлым годом пенсии в городе на Неве уменьшились на 0,2%, а в области выросли на 0,5%.

Петербург занял второе место среди самых популярных городов России для бизнес-туристов, рассказали ранее в пресс-службе комитета по развитию туризма. На первой строчке в этом рейтинге расположилась Москва, а третья позиция оказалась за Иркутском.