Полицейские задержали неадекватного мужчину с ружьем в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 мая. Сотрудники полиции после переговоров задержали неадекватного гражданина. У него изъято ружье. По данным источника ФАН, мужчину уже вывели из подъезда многоквартирного дома.

Стражам порядка пока не удалось установить личность гражданина. Его везут в отделение для разбирательства.

В полицию ранее обратились жители Калининского района. Людей обеспокоил стоявший на балконе человек. В руках у мужчины были ружье и большой нож, гражданин вел себя неадекватно, на контакт не шел. Прибывшие стражи порядка начали с ним переговоры, сообщал ФАН.