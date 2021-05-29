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29 мая 16:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:28
Экономика
Добыча газа холдингом «Газпром» может вырасти в 2021 году
16:27
Политика
Захарова опровергла информацию об изменении порядка получения загранпаспортов
16:27
Политика
На праймериз «Единой России» зарегистрировались более семи миллионов избирателей
16:26
Общество
Стало известно, сколько бесплатных квартир получат саратовские сироты в 2021 году
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову на съемках «Семнадцати мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
Все новости

Полицейские задержали неадекватного мужчину с ружьем в Петербурге

Происшествия
Полицейские задержали неадекватного мужчину с ружьем в Петербурге
pxhere.com

Санкт-Петербург, 29 мая. Сотрудники полиции после переговоров задержали неадекватного гражданина. У него изъято ружье. По данным источника ФАН, мужчину уже вывели из подъезда многоквартирного дома.

Стражам порядка пока не удалось установить личность гражданина. Его везут в отделение для разбирательства.

В полицию ранее обратились жители Калининского района. Людей обеспокоил стоявший на балконе человек. В руках у мужчины были ружье и большой нож, гражданин вел себя неадекватно, на контакт не шел. Прибывшие стражи порядка начали с ним переговоры, сообщал ФАН.

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ружье полиция задержание
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Все новости / Происшествия / Полицейские задержали неадекватного мужчину с ружьем в Петербурге
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