Гигантский флаг Евро-2020 подняли в Петербурге у стадиона «Зенит»

Санкт-Петербург, 29 мая. Накануне чемпионата Европы по футболу в Петербурге появился гигантский флаг мероприятия. Его подняли над стадионом «Зенит».

В этом году в Северной столице пройдет сразу семь матчей Евро-2020. При этом в двух из них на групповом этапе примет участие сборная России. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Игры пройдут на территории 11 городов Европы.

В данный момент город на Неве полностью готов к проведению матчей Евро-2020. Помогать Петербургу в проведении матчей Евро-2020 будут около двух тысяч волонтеров. Добровольцы будут обеспечены бесплатной едой, проездом, а также пройдут обучение.

Информацию о готовности инфраструктуры города принять Евро-2020 также подтвердил и вице-президент Торговой палаты Петербурга. По его мнению, этому способствовала грамотная политика властей Петербурга, которая была направлена на обеспечение безопасности во время пандемии COVID-19.