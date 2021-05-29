Гигантский флаг Евро-2020 подняли в Петербурге у стадиона «Зенит»

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29 мая 16:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:28
Экономика
Добыча газа холдингом «Газпром» может вырасти в 2021 году
16:27
Политика
Захарова опровергла информацию об изменении порядка получения загранпаспортов
16:27
Политика
На праймериз «Единой России» зарегистрировались более семи миллионов избирателей
16:26
Общество
Стало известно, сколько бесплатных квартир получат саратовские сироты в 2021 году
16:23
Происшествия
Трехлетний ребенок погиб от отравления продуктами по пути в тульскую больницу
16:22
Происшествия
Калининградский библиотекарь сделал миллионершей дерзкую мошенницу
16:22
Происшествия
Шестнадцать пожарных тушили горящее помещение в Выборгском районе Петербурга
16:22
Политика
Политолог Вакаров объяснил, что мешает украинцам получить российское гражданство
16:21
Происшествия
Калининградец расстрелял кота 60-летней соседки из пневматического ружья
16:21
Общество
Директор Хабиба Шарипова озвучил возможную причину отмены концерта в Одессе
16:18
Общество
Светличная призналась в симпатии к Тихонову на съемках «Семнадцати мгновений весны»
16:16
Происшествия
Адыгейская полиция разыскивает осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
16:11
Армия
Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России
16:10
Спорт
Семен Бобровский приехал в расположение сборной России на ЧМ-2021 в Риге
16:09
Происшествия
Семья с тремя детьми пострадала в результате аварии в Якутии
16:09
Происшествия
Катавшемуся на самокате москвичу разбили голову
16:07
Политика
Вице-премьер Сербии решил покинуть белградский совет правящей партии страны
16:05
Латинская Америка
Власти Никарагуа подтвердят права собственности на 30 тысяч объектов недвижимости
16:03
Экономика
Стал известен размер средних пенсий в Петербурге и Ленинградской области
16:01
Происшествия
Симферополь «ушел под воду» из-за непогоды в Крыму
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Гигантский флаг Евро-2020 подняли в Петербурге у стадиона «Зенит»

  /   Обновлено: 29 мая 2021 15:27
Общество
Гигантский флаг Евро-2020 подняли в Петербурге у стадиона «Зенит»
Global Look Press  /  Zamir Usmanov / Global Look Press

Санкт-Петербург, 29 мая. Накануне чемпионата Европы по футболу в Петербурге появился гигантский флаг мероприятия. Его подняли над стадионом «Зенит».

В этом году в Северной столице пройдет сразу семь матчей Евро-2020. При этом в двух из них на групповом этапе примет участие сборная России. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Игры пройдут на территории 11 городов Европы.

В данный момент город на Неве полностью готов к проведению матчей Евро-2020. Помогать Петербургу в проведении матчей Евро-2020 будут около двух тысяч волонтеров. Добровольцы будут обеспечены бесплатной едой, проездом, а также пройдут обучение.

Информацию о готовности инфраструктуры города принять Евро-2020 также подтвердил и вице-президент Торговой палаты Петербурга. По его мнению, этому способствовала грамотная политика властей Петербурга, которая была направлена на обеспечение безопасности во время пандемии COVID-19.

 

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футбол евро-2020 газпром-арена
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Все новости / Общество / Гигантский флаг Евро-2020 подняли в Петербурге у стадиона «Зенит»
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