Прокуратура Петербурга начала проверку после «пьяного» падения влюбленных с балкона

Санкт-Петербург, 29 мая. Сотрудники прокуратуры Адмиралтейского района выяснят детали падения мужчины и женщины с высоты третьего этажа. Инцидент произошел в доме на улице Декабристов.

По предварительным данным, пара в ходе ссоры облокотилась на перила, после чего конструкция не выдержала и обрушилась. Надзорное ведомство оценит качество ремонта общего имущества, а также проверит действия управляющей компании. Позднее будет принято процессуальное решение.

Инцидент случился, когда местные жители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили потасовку на глазах у прохожих, сообщало Федеральное агентство новостей. Участники конфликта упали на асфальт, после их доставили в местную больницу с травмами.