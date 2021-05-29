Санкт-Петербург, 29 мая. Полицейские ведут переговоры с неадекватным мужчиной, который размахивает ружьем на балконе девятого этажа.

Сотрудники правоохранительных органов выехали по вызову в Калининский район города. Местные жители сообщили, что на балконе одного из домов стоит петербуржец. Он ведет себя неадекватно, а в руках у дебошира ружье и тесак.

Полиция пытается вести переговоры с мужчиной, но он не идет на контакт. О пострадавших не сообщается.

Пьяный мужчина прогуливался по Набережным Челнам с ружьем в руках, сообщал ФАН. Очевидцы засняли его на видео и выложили в Сеть. Полиция задержала нарушителя.