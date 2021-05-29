Расчеты ЗРК С-400 отразили воздушный удар на учениях под Петербургом

Санкт-Петербург, 29 мая. Боевые расчеты зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в ходе тренировки отразили нападение условного воздушного противника.

Военнослужащие ЗВО во время учебно-боевой тренировки отработали нормативы по переводу спецтехники из боевого положение в походное и наоборот, а также осуществили выявление, захват и сопровождение воздушных целей условного оппонента. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Согласно информации, в ходе учений ракетчики выполнили задачи по ведению противовоздушного боя и успешно отразили массированную ракетно-авиационную атаку при помощи имитированного пуска зенитных управляемых ракет.

Известно, что мобильный многоканальный зенитный комплекс С-400 «Триумф» создавался для уничтожения современных средств воздушно-космического нападения, включая гиперзвуковые ракеты, на дальности до 400 километров, высоте до 30 километров и скорости полета около 4,8 км/с.

Ранее Вашингтон представил Турции альтернативу российским зенитно-ракетным комплексам С-400. До этого сделка об их покупке между Анкарой и Москвой вызвала протест со стороны США.

Современные виды вооружения ВС РФ на порядок превосходят иностранные образцы. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, передает сайт 360tv.ru.