Пьяная пара рухнула с балкона во время ссоры в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 мая. Мужчина и женщина на почве пьяной ссоры вцепились друг в друга и случайно упали с балкона, проломив железное ограждение. Пострадавшие отделались несколькими травмами.

Инцидент произошел в одном из домов Северной столицы. Пара поругалась и вышла на балкон. Конфликт перерос в потасовку, и в какой-то момент перила не выдержали тяжести тел и проломились. Оба участника потасовки рухнули с высоты второго этажа, но остались живы.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Теперь влюбленным предстоит отремонтировать за свой счет припаркованные на тротуаре машины, на которые упали части конструкции балкона.

Люлька с рабочими упала с высоты на стройке в Новосибирске, сообщал ФАН. Потерпевших госпитализировали.