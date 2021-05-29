Теплосеть Петербурга перенесла плановое отключение воды из-за ПМЭФ и Евро-2020

Санкт-Петербург, 29 мая. Испытания теплосетей в Петербурге проведут в кратчайшие сроки из-за проведения ПМЭФ и чемпионата Европы по футболу, сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Такое решение ГУП ТЭК приняла для того, чтобы избежать возможных инцидентов и ограничения дорожного движения. Несмотря на это, все плановые работы в котельных, связанные с ограничением подачи воды, будут проводиться по графику.

«Отключение горячей воды приостановят только во время проведения экономического форума и чемпионата Европы по футболу. На этот период остановят земляные работы, ремонт и замену коммуникаций», — сказано в сообщении компании.

Власти Северной столицы провели колоссальную работу по подготовке к проведению матчей Евро-2020. На данный момент инфраструктура города полностью готова к этому масштабному мероприятию, сообщил вице-президент Торговой палаты Петербурга Антон Мороз.