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29 мая 13:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:26
Происшествия
Появилось видео с горящим ангаром в Екатеринбурге
13:26
Общество
Теплосеть Петербурга перенесла плановое отключение воды из-за ПМЭФ и Евро-2020
13:25
Политика
Российский политолог назвал «глупой акцией» поведение Риги в отношении Минска
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
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Директор спортивного клуба задержан после возгорания магазина в Петербурге

Происшествия
Директор спортивного клуба задержан после возгорания магазина в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 29 мая. Сотрудники полиции после пожара в мебельном магазине возбудили уголовное дело об уничтожении имущества. В ходе следствия задержаны трое мужчин.

Первым попался безработный 31-летний горожанин. Его «взяли» при поддержке бойцов СОБР. У него в доме найдены пять самодельных предметов цилиндрической формы с проводами. Они могут быть «взрывпакетами», сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Во Всеволожском районе задержан 45-летний руководитель спортивного клуба. Силовики обнаружили у него пистолеты и патроны. Изъятое у мужчин оружие направлено на экспертизу. В этом же районе спустя сутки был задержан третий предполагаемый участник преступления.

Петербургские полицейские ищут двух поджигателей. По их вине ночью вспыхнула иномарка Skoda Rapid, сообщал ФАН.

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пожар оружие задержание
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Все новости / Происшествия / Директор спортивного клуба задержан после возгорания магазина в Петербурге
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