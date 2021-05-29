Директор спортивного клуба задержан после возгорания магазина в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 мая. Сотрудники полиции после пожара в мебельном магазине возбудили уголовное дело об уничтожении имущества. В ходе следствия задержаны трое мужчин.

Первым попался безработный 31-летний горожанин. Его «взяли» при поддержке бойцов СОБР. У него в доме найдены пять самодельных предметов цилиндрической формы с проводами. Они могут быть «взрывпакетами», сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Во Всеволожском районе задержан 45-летний руководитель спортивного клуба. Силовики обнаружили у него пистолеты и патроны. Изъятое у мужчин оружие направлено на экспертизу. В этом же районе спустя сутки был задержан третий предполагаемый участник преступления.

Петербургские полицейские ищут двух поджигателей. По их вине ночью вспыхнула иномарка Skoda Rapid, сообщал ФАН.