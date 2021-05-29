Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» попавшего в ДТП сына

Санкт-Петербург, 29 мая. Пожилая жительница города поверила мошенникам и отдала 300 тыс. рублей, чтобы помочь сыну, который якобы попал в ДТП.

Злоумышленник позвонил 84-летней женщине и сообщил, что ее сыну требуется денежная помощь. Мошенник уверил, что родственник пенсионерки якобы попал в аварию, для избежания ответственности необходимо перевести 400 тыс. рублей. Пенсионерка ответила, что у нее есть только 300 тыс. рублей. Мужчина согласился и предупредил, что к ней придут забрать средства, рассказал источник ФАН.

Через некоторое время в дверь пенсионерки позвонил неизвестный. Доверчивая женщина отдала сотни тысяч рублей, не подозревая об обмане. Когда выяснилось, что с сыном все в порядке, она обратилась в полицию. На вид преступнику 35-40 лет, рост около 180-185 см. Поиски афериста затрудняются тем, что на нем была маска.

Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры, сообщал ФАН. Его задержали. Теперь злоумышленника ждет суд.