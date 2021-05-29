Мигрант и его приятель задержаны за избиение в кафе жителя Ленобласти

Санкт-Петербург, 29 мая. Сотрудники полиции установили личности двух подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранты задержаны.

В дежурную часть поступила информация от жителя города. Он назвал адрес, где произошла драка. Стражи порядка установили, что ночью в кафе отдыхали двое мужчин, один из которых мигрант. На фоне распитого спиртного у них произошла ссора с другим посетителем. Приятели избили потерпевшего, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В отделение полиции позднее поступила телефонограмма от медиков. Врачи диагностировали у избитого пациента баротравму левой барабанной перепонки.

В Кингисеппе ночью подрались двое мужчин. Один из участников потасовки выстрелил в пострадавшего, сообщал ФАН.