Неизвестный разбил витрину и похитил четыре смартфона в Невском районе

Санкт-Петербург, 29 мая. Злоумышленник разбил витрину салона сотовой связи при помощи плоскогубцев. После этого он взял товар и скрылся с места происшествия.

Полиция разыскивает мужчину, который похитил четыре смартфона из салона сотовой связи на улице Коллонтай, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже.

На записях, взятых с камер видеонаблюдения, можно заметить, как мужчина разбил витрину при помощи плоскогубцев, забрал товар и скрылся с места преступления. Стражи порядка нашли кепку, принадлежащую злоумышленнику, а также взяли отпечатки его пальцев.

В Невском районе задержали грабителя-рецидивиста за кражу телефона, писал ФАН.