Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве двух человек

Санкт-Петербург, 29 мая. Подозреваемый в жестоком убийстве задержан в Петербурге. Решается вопрос о мере пресечения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве двух человек.

По данным следствия, 28-летний мужчина причастен к убийству петербуржца в Приморском районе города. Преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений 24 октября 2020 года.

Соучастником убийств стал брат подозреваемого. Его объявили в розыск. Злоумышленники расправились с жертвой и закопали в лесном массиве, расположенном рядом с 1-й Утиной улицей. Второе преступление было совершено на следующий день. Погибшей оказалась женщина. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.