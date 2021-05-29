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29 мая 11:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:55
Происшествия
Папа и сын задержаны в Ленобласти после стрельбы в ребенка
11:53
Экономика
Объявлена дата премьеры нового кроссовера Toyota
11:48
Происшествия
Жители Перми страдают от нашествия огромных тараканов
11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
11:42
Латинская Америка
Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами
11:40
Политика
МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами
11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
11:25
Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
11:22
Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
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«Классика на Дворцовой» собрала лучшие оперные голоса планеты

  /   Обновлено: 29 мая 2021 11:49
Общество
«Классика на Дворцовой» собрала лучшие оперные голоса планеты
pixabay.com

Санкт-Петербург, 29 мая. С самого утра 29 мая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге звучит классика. Поздравить Северную столицу с днем рождения приехали одни из лучших оперных голосов планеты.

Концерт «Классика на Дворцовой» в прошлом году из-за пандемии прошел в онлайн-формате, поэтому это масштабное событие жители Петербурга ждали с большим нетерпением. Организаторы грандиозного оперного open-air отметили, что впервые удалось собрать таких мировых звезд на одной сцене.

В этом году концерт открыл симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии и произведения Россини. А с 21:30 петербуржцы и гости города смогут насладиться выступлениями оперных теноров Чарльза Кастроново и Джозефа Каллея. Поздравить Северную столицу приехал и прославленный бас-баритон Эрвин Шротт, а американка Энджел Блю даже выучила несколько песен на русском языке.

«Это представление для меня совершенно особенное. Это мой первый раз в Петербурге. Но мой учитель Владимир Чернов из Санкт-Петербурга. Да, у меня есть концерты практически по всему миру. Но этот, пожалуй, самый главный – из-за моего учителя», — цитирует слова Энджелы Блю канал «МИР24».

Выступления первых оперных голосов в «Классике на Дворцовой» будут сопровождаться хореографическими номерами в исполнении лучших российских коллективов. Зрителей ждут номера Московского Мюзик-Холл, театра Аллы Духовой Todes, театр-балета имени Леонида Якобсона и многое другое. Завершится концерт в полночь — все звезды выйдут на сцену и исполнят Felicitа.

В честь 318-летия со дня основания Петербурга Дворцовый мост 29 мая разведут ровно в полночь под «Гимн великому городу» в исполнении симфонического оркестра «Северная симфония».

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санкт-петербург концерт опера дворцовая площадь
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Все новости / Общество / «Классика на Дворцовой» собрала лучшие оперные голоса планеты
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