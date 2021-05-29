«Классика на Дворцовой» собрала лучшие оперные голоса планеты

Санкт-Петербург, 29 мая. С самого утра 29 мая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге звучит классика. Поздравить Северную столицу с днем рождения приехали одни из лучших оперных голосов планеты.

Концерт «Классика на Дворцовой» в прошлом году из-за пандемии прошел в онлайн-формате, поэтому это масштабное событие жители Петербурга ждали с большим нетерпением. Организаторы грандиозного оперного open-air отметили, что впервые удалось собрать таких мировых звезд на одной сцене.

В этом году концерт открыл симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии и произведения Россини. А с 21:30 петербуржцы и гости города смогут насладиться выступлениями оперных теноров Чарльза Кастроново и Джозефа Каллея. Поздравить Северную столицу приехал и прославленный бас-баритон Эрвин Шротт, а американка Энджел Блю даже выучила несколько песен на русском языке.

«Это представление для меня совершенно особенное. Это мой первый раз в Петербурге. Но мой учитель Владимир Чернов из Санкт-Петербурга. Да, у меня есть концерты практически по всему миру. Но этот, пожалуй, самый главный – из-за моего учителя», — цитирует слова Энджелы Блю канал «МИР24».

Выступления первых оперных голосов в «Классике на Дворцовой» будут сопровождаться хореографическими номерами в исполнении лучших российских коллективов. Зрителей ждут номера Московского Мюзик-Холл, театра Аллы Духовой Todes, театр-балета имени Леонида Якобсона и многое другое. Завершится концерт в полночь — все звезды выйдут на сцену и исполнят Felicitа.

В честь 318-летия со дня основания Петербурга Дворцовый мост 29 мая разведут ровно в полночь под «Гимн великому городу» в исполнении симфонического оркестра «Северная симфония».