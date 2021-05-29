Силовики задержали мужчину за нападение с ножом на четырех человек в центре Петербурга

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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:55
Происшествия
Папа и сын задержаны в Ленобласти после стрельбы в ребенка
11:53
Экономика
Объявлена дата премьеры нового кроссовера Toyota
11:48
Происшествия
Жители Перми страдают от нашествия огромных тараканов
11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
11:42
Латинская Америка
Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами
11:40
Политика
МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами
11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
11:25
Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
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Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
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Силовики задержали мужчину за нападение с ножом на четырех человек в центре Петербурга

  /   Обновлено: 29 мая 2021 11:11
Происшествия
Силовики задержали мужчину за нападение с ножом на четырех человек в центре Петербурга
pixabay.com  /  PD

Санкт-Петербург, 29 мая. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, который ночью напал на четырех человек. Инцидент произошел в районе Дмитровского переулка.

Стражи порядка получили сообщение, что возле одного из домов произошла драка. По приезде выяснилось, что недавно в больницу увезли четырех мужчин с ножевыми ранениями. Возраст пострадавших 29-37 лет. Возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

К обеду полицейские установили, что нападение мог совершить 27-летний приезжий с Северного Кавказа. У него ночью возникла ссора с пьяной компанией, и он пустил в ход нож. Мужчина был задержан в квартире дома на Пушкинской улице, сообщили в ГУ МВД Петербурга.

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нападение нож полиция
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