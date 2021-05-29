Силовики задержали мужчину за нападение с ножом на четырех человек в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 29 мая. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, который ночью напал на четырех человек. Инцидент произошел в районе Дмитровского переулка.

Стражи порядка получили сообщение, что возле одного из домов произошла драка. По приезде выяснилось, что недавно в больницу увезли четырех мужчин с ножевыми ранениями. Возраст пострадавших 29-37 лет. Возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

К обеду полицейские установили, что нападение мог совершить 27-летний приезжий с Северного Кавказа. У него ночью возникла ссора с пьяной компанией, и он пустил в ход нож. Мужчина был задержан в квартире дома на Пушкинской улице, сообщили в ГУ МВД Петербурга.