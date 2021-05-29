Студенты ЛГУ имени Пушкина вернулись на удаленный формат обучения

Санкт-Петербург, 29 мая. Руководство ЛГУ имени Пушкина приняло решение отправить студентов на дистанционный формат обучения. Всех учащихся попросили освободить общежития и уехать домой.

Основной причиной, которая послужила поводом к принятию такого решения, является напряженная эпидемиологическая обстановка в Северной столице. Удаленный формат обучения продлится в вузе минимум до сентября, сообщил проректор по учебно-методической работе ЛГУ им. Пушкина Сергей Большаков.

«Решение принято с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции», — объяснил он в беседе с телеканалом «78».

Известно, что первокурсники и выпускники будут вынуждены сдавать сессию в обычном формате. Студентам остальных курсов придется сдавать летнюю сессию в дистанционном формате.

Замдиректора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков рассказал, что на сегодняшний день в Северной столице выявлено наличие трех штаммов COVID-19. Это британский, африканский и северо-западный образцы инфекции.