Бывший топ-менеджер «Водоканала» арестован в Петербурге по подозрению в афере

Санкт-Петербург, 29 мая. Выполнение госконтракта, связанного со строительством стадиона, привело к уголовному делу о мошенничестве. Подозрение пало на экс-директора «Водоканала».

По данным объединенной пресс-службы судов города, фигурант вместе с другими сотрудниками предприятия способствовали заключению госконтракта с двумя фирмами. Компании должны были поставлять и выполнять монтаж оборудования. В частности, в спецификации были указаны затворы конкретной марки. В реальности оборудование было от другого производителя, с поддельными брендовыми табличками.

Незаконная деятельность привела к ущербу в 4,8 миллиона рублей — средства были похищены. Фигурант будет находиться под арестом до 25 июля.

И.о. вице-премьера Ставрополья был отправлен в СИЗО по делу о мошенничестве. Обвиняемый получал взятки в рамках заключенных контрактов, сообщал сайт 360tv.ru.